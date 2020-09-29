Названы особенности осеннего призыва во время пандемии

Этой осенью планируют призвать 128 тысяч новобранцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В отличие от весеннего призыва, набор солдат во время осенней кампании пройдет во всех российских субъектах. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

«Генеральным штабом в соответствии с законодательством определен перечень отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только один раз в год. В связи с этим, с 1 ноября по 31 декабря призыв будет осуществляться еще в 53 муниципальных образованиях десяти субъектов РФ», — цитирует Бурдинского «Российская газета». Он отметил, что к таким регионам относятся Республика Коми, Красноярский, Камчатский и Пермский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, ЯНАО и Ненецкий автономный округ.

По словам Бурдинского, этой осенью планируют призвать 128 тысяч новобранцев. Он объяснил, что набор будет проходить с учетом опыта, который остался после весеннего призыва. Российские военкоматы, рассказал генерал, уже снабдили необходимым медицинским имуществом, а транспорт, на котором будут прибывать призывники, пройдет специальную обработку.

Осенний призыв на военную службу в России начнется 1 октября. Старт кампании должен дать указ президента РФ.