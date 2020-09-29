Свердловский губернатор поставил точку в конфликте с главой МФЦ

Губернатор подписал распоряжение об утверждении новой главы МФЦ с 28 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении на посту главы МФЦ Свердловской области Анастасии Девятовой, которая ранее занимала пост советника замгубернатора Олега Чемезова. Прежний директор МФЦ Наталья Змеева не смогла сохранить работу в ведомстве.

Девятова вступила в должность 28 сентября, сообщил источник URA.RU. Она будет трудоустроена в Департаменте информатизации и связи региона, контракт с Девятовой подписан на 1 год. Замгубернатора Олег Чемезов подтвердил URA.RU факт назначения бывшей подчиненной главой МФЦ Свердловской области.

О скором уходе Натальи Змеевой с поста стало известно 21 сентября. Работники МФЦ Свердловской области выступили против увольнения своей начальницы. Они разместили в официальном профиле ведомства в Instagram обращение, в котором сообщили что не понимают причин отставки директора. Позже открытое письмо было удалено.