В пермской зоне высадки НЛО выявлен всплеск заболевания COVID-19

Кишерть, где часто видят НЛО, возглавила рейтинг самых заразных территорий Прикамья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кишерти (Пермский край) зафиксирован самый значительный прирост числа заразившихся коронавирусом в сравнении с другими городами региона. По данным URA.RU, за полтора месяца в округе, где находится аномальная зона близ села Молебка, число инфицированных увеличилось почти в три раза — с 18 до 48 (с 0,16% до 0,42%).

«Кишерть — прирост 0,26% (30 человек) от общего числа населения, Уинское — 0,18% (19 человек), Березники — 0,18% (269 человек), Пермь — 0,16% (1698 человек), Октябрьский — 0,13% (35 человек)», — говорится в рейтинге URA.RU самых заразных городов Пермского края. Средний прирост по региону заболевших COVID-19 в период с 14 августа по 29 сентября составил 0,11% (2900 человек).

Сейчас в крае коронавирус подтвержден уже у каждого 267 жителя (14 августа — у каждого 380). В Октябрьском, Перми, Кишерти, Уинском, Пермском районе и Березниках доля переболевшего COVID-19 населения выше средней по региону.

Самая благоприятная обстановка за последние полтора месяца зафиксирована в Косе, Юрле, Елово, Кочево, Оханске и Ильинском. Там выявлено лишь по одному случаю заражения коронавирусом. В Частых за тот же период вообще никто не заболел COVID-19.