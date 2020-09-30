В России ухудшается динамика по заболеваемости коронавирусом

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 8 481 новых случая инфекции. Таким образом, уже третий день фиксируется новый рекорд по зараженным осенью.
«За последние сутки в России выявлено 8 481 новых случая коронавируса в 84 регионах. Умерли 177 человек, полностью выздоровели 5 858 человек», — рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего в России за время пандемии выявлено 1 176 286 случаев COVID-19 в 85 регионах, умерли 20 722 человек, 958 257 выздоровели.
Лидером по числу зараженных COVID-19 остается Москва: за сутки в столице России заразились 2308 человек. На втором месте — Санкт-Петербург, где выявлено 276 новых случаев инфекции. Третье место занимает Московская область с 222 зараженными.
Среди регионов УрФО лидером остается Свердловская область — там за сутки короанвирус подтвердился у 149 человек. Далее идет ХМАО — 141 заражение. Третье место на Урале занял ЯНАО — ЧИСЛО зараженных. В Пермском крае коронавирус выявили у 80 жителей, в Тюменской области — у 78 человек, в Челябинской — 73. Меньше всего новых случаев инфекции зафиксировано в Курганской области — за сутки она выявлена у 35 человек.
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