Евросоюз передумал открывать границы с Россией

В список вошли 11 стран, с которыми ЕС готов открыть границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия вновь не попала в список стран, с которыми Евросоюз откроет внешние границы. Об этом сообщил дипломатический источник РИА «Новости» в европейском объединении.

«Пересмотр [списка стран] прошел на этой неделе на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке», — заявил источник. Сейчас в документе указано 11 государств, с которыми европейским странам рекомендовано возобновить авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. Это Австралия, Канада, Япония, Грузия, Новая Зеландия, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (если подтвердит взаимность в вопросе). Евросоюз уже несколько раз не включает Россию в этот список.

Сейчас в РФ разрешено сообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Кореей, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией, напоминает «Национальная служба новостей». Финская граница будет закрыта для россиян минимум до 18 октября, передает агентство Nation News. В беседе с URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия не будет закрывать границы во второй раз.