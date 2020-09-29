Персонал областной больницы просил вернуть главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Персонал Курганской областной больницы просит вернуть главврача Сергея Мысливцева. Решение депздрава уволить его в апреле с началом пандемии они называют ошибкой. Об этом медики рассказали URA.RU на условиях анонимности.

«Весь коллектив больницы считает совершенно провальным решение депздрава в самом начале пандемии убрать нашего главврача Сергея Мысливцева. В департамент [здравоохранения] все лето писались письма. Толку ноль. В итоге [Лариса] Кокорина [директор депздрава стала замгубернатора] просто ушла с должности», — пояснила медик.

По словам персонала, сейчас в больнице наблюдается вспышка коронавируса. На днях от ковида умер врач, но никаких решений по ее закрытию на карантин не принимается. При этом нынешний руководитель Николай Плотников физически не успевает вникнуть в проблемы медучреждения, так как возглавляет эндокринологический центр.

«В общем нет ни системы, ни порядка, и вина в этом не главврача [Плотников], а того, кто назначил его на два объекта. Человек нужен реальный, антикризисный, который бы во все вник и занимался бы только больницей. Мы готовы упасть губернатору в ноги, лишь бы нам вернули Сергея Мысливцева», — уточнили врачи. Они пояснили, что еще в начале года, когда с Мысливцевым не стали продлевать контракт, вся больница писала официальные письма, чтобы его оставили.

Областные власти прокомментировали URA.RU: «В адрес департамента здравоохранения Курганской области не поступало обращений по Мысливцеву Сергею Владимировичу. Вопрос не рассматривался».

URA.RU сообщало, что медики Курганской областной больницы заявили о необходимости частично закрыть медучреждение. С их слов, во многих отделениях зафиксирована вспышка коронавируса.