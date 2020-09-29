В Кургане устроят праздник для пенсионеров, несмотря на пандемию

Курганские библиотеки подготовили праздничные мероприятия «для горожан элегантного возраста» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека, пройдут 1 октября в библиотеках Кургана. Афиша опубликована на официальном сайте муниципалитета. При этом накануне региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обратился к пожилым курганцам с просьбой не выходить без необходимости из дома.

«1 октября будет отмечаться Международный день пожилых людей. В честь события городские библиотеки подготовили праздничные мероприятия для горожан элегантного возраста», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Отмечается, что этот праздник — «замечательный повод, чтобы поблагодарить близких и родных людей старшего поколения за поддержку и заботу, поздравить коллег и друзей».

На 1 октября запланированы мероприятия в библиотеке-музее «ЖЗЛ» (в 13:00), в библиотеке имени Карамзина (в 14:00), в библиотеке имени Маршака (в течение дня). 3 октября в 13:00 в библиотеке имени Достоевского состоятся праздничные посиделки «Бабушка рядышком с дедушкой». «Праздничные мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», — отмечают в мэрии.

«Людям старше 65 лет… лучше воздержаться от посещения общественных мест», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. 29 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на фоне роста заболеваемости COVID-19 рекомендовал пожилым не выходить из дома без необходимости. За последние две недели в области 43 человека старше 65 лет заразились коронавирусом.

В пресс-службу администрации URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать, какие меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса будут предприниматься в местах проведения мероприятий. На момент публикации ответ не поступил.