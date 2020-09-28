28 сентября 2020

Курганский оперштаб обратился к жителям из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских пенсионеров призвали не выходить из дома без надобности Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителей Курганской области старше 65 лет не следует выходить из дома без необходимости на фоне роста заболеваемости COVID-19. Соответствующее заявление сделал региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние две недели в области 43 человека старше 65 лет заразились коронавирусом, отметили в оперштабе. «35% заразившихся не могут назвать источник заболевания, а это значит, они заразились в транспорте, в магазине, аптеке, на лавочке у подъезда, пренебрегая мерами защиты и соблюдением социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Курганцам, у которых есть пожилые родители, в оперштабе рекомендовали навестить их и проверить наличие индивидуальных средств защиты. Сами пенсионеры, добавили в оперштабе, должны ограничить посещение общественных мест.

По официальным данным за 29 сентября, в России за сутки выявлено 8 232 новых случая коронавируса. В Курганской области подтверждено 45 случаев COVID-19.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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