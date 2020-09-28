Курганский оперштаб обратился к жителям из-за коронавируса

Курганских пенсионеров призвали не выходить из дома без надобности Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Курганской области старше 65 лет не следует выходить из дома без необходимости на фоне роста заболеваемости COVID-19. Соответствующее заявление сделал региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние две недели в области 43 человека старше 65 лет заразились коронавирусом, отметили в оперштабе. «35% заразившихся не могут назвать источник заболевания, а это значит, они заразились в транспорте, в магазине, аптеке, на лавочке у подъезда, пренебрегая мерами защиты и соблюдением социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Курганцам, у которых есть пожилые родители, в оперштабе рекомендовали навестить их и проверить наличие индивидуальных средств защиты. Сами пенсионеры, добавили в оперштабе, должны ограничить посещение общественных мест.

По официальным данным за 29 сентября, в России за сутки выявлено 8 232 новых случая коронавируса. В Курганской области подтверждено 45 случаев COVID-19.