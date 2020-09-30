Клава Кока раздаст свои вещи поклонникам. Одному достанется миллион рублей или автомобиль

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока устроила розыгрыш призов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярная певица-блогер, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) решила разыграть среди своих подписчиков ценные призы. Условия она указала в своем Instagram.

«Два дня до финала автомобиль Mercedes или один миллион рублей вручу лично кому-то из вас», — написала Кока в Instagram. Кроме того блогер разыгрывает личную первую гитару, собственную фирменную одежду, косметику, сладости и автографы. Высокова указала, что на призы могут претендовать лишь те, кто подпишутся не тех, на кого она подписана. Подарки будут разыграны во время прямого эфира, который будет 2 октября.

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) родилась в Екатеринбурге. В 2015 году лейбл Black Star Inc., владельцем которого является рэпер Тимати, заключил с девушкой контракт, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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