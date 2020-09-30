Главред RT Симоньян назвала важную задачу РФ на войне в Карабахе

Россия должна отстаивать собственные интересы при урегулировании конфликта в Карабахе. При этом первостепенной задачей является сдерживание Турции. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Турцию надо сдерживать. Если Россия не будет сдерживать Турцию — глазом не моргнет, как не то что Азербайджан, а и Крым станет турецкой провинцией. Только идиот может этого не понимать», — заявила Симоньян в интервью «Комсомольской правде».
Кроме этого, по мнению главреда RT, Россия должна работать над тем, чтобы война прекратилась, Турция «убралась» с Южного Кавказа, Азербайджан не стал бы провинцией Турции, а в Армении был пророссийский курс. Она подчеркнула, что это долгая и системная работа.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе, пишет агентство Nation News. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев.
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