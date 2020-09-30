Путин и Макрон призвали прекратить огонь в Карабахе

Владимир Путин неоднократно призывал остановить военный конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон призвали к полному прекращению огня в Нагорном Карабахе. О разговоре лидеров стран сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что разговор лидеров стран состоялся по инициативе французской стороны.

«Путин и Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности», — говорится в сообщении. Также президенты отметили, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами, и рассмотрели конкретные параметры дальнейшего взаимодействия — прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Сообщалось, что обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Оба государства, Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, ввели военное положение. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе, если армянские силы полностью покинут территорию региона.

Ранее Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России сделал акцент на необходимости прекращения огня и отметил, что нужно принимать меры, которые позволят снизить напряженность и разрешить кризис в регионе.