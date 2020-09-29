Премьер Армении второй раз позвонил Путину из-за войны в Карабахе

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Владимир Путин заявил, что огонь в Нагорном Карабахе нужно прекратить как можно скорее (архивное фото) Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел второй за последние дни телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры состоялись по инициативе армянской стороны.

Путин и Пашинян вновь обсуждали обострение ситуации в Нагорном Карабахе. «Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Президент России сделал акцент на необходимости прекращения огня. Глава государства отметил, что нужно принимать меры, которые позволят снизить напряженность и разрешить кризис в регионе.

Ранее некоторые публичные лица призвали РФ открыто вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном. В частности, протодиакон Владимир Василик заявил, что РФ должна решить конфликт любыми средствами, в том числе военными. Позднее источник в Московской епархии заявил «Ридусу», что позиция Василика не отражает позицию РПЦ. В Кремле отмечали, что военное вмешательство третьих стран будет только подливать масла в огонь.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начале боевых действий. Бои продолжаются до сих пор, с обеих сторон есть жертвы как среди военных, так и среди мирных жителей. Ряд глав государств и международных организаций заявляли о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения к переговорам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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