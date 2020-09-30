Россиянам посоветовали проверять отзывы перед совершением покупки в онлайн-магазине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Существует ряд правил для безопасной покупки товаров в интернете. О том, как не стать жертвой мошенников, рассказала руководитель отдела категорийного менеджмента сервиса «Яндекс.Маркет» Елена Кузнецова.

Адрес сайта должен начинаться с https://.

Он не должен содержать посторонних для имени бренда символов или цифр.

Внизу страницы должны быть указаны адрес для претензий, контакты для возврата товаров и наименование юридического лица.

Перед покупкой нужно изучить характеристики товара, отзывы, проверить наличие гарантии и диапазон цен.

Нужно просмотреть отзывы других покупателей.

Оплата должна приниматься наличными или картой, но во втором случае — только через онлайн-кассу или платежный терминал.

Продавец обязан предоставить документ, подтверждающий покупку, пишут РИА «Новости».

Если товар, за который перечислена предоплата, не был доставлен, покупателю должны вернуть деньги.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, что самой безопасной покупкой является та, где покупатель платит при получении товара. Например, когда посылка отправлена наложенным платежом или же курьером, передает агентство Nation News. Россиянам планируют запретить возвращать в семидневный срок некоторые виды товаров, купленные через интернет. Речь идет о продукции без изъяна и брака: мобильных телефонах, нижнем белье, парфюмерно-косметических товарах, предметах личной гигиены и бытовой химии.