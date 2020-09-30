В России продолжат возвращать деньги за поездки по стране

Программу возврата средств за путешествия по России продлят до января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России продлили программу кешбэка за туры по России. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года», — говорится в документе. В программу помимо отелей и туроператоров включили туристических агрегаторов. По новым условиям, продолжительность тура сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки ограничиваться не будет. Отмечается, что максимальная сумма возврата будет составлять 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. О начале и окончании продаж туруслуг объявят в Ростуризме.

Путевка должна быть обязательно оплачена картой «Мир». Деньги на нее вернуть в течение пяти дней. Прошлая программа стартовала 21 августа. Тогда максимальная сумма кэшбэка составляла 15 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что турпоток на российских курортах осенью превысит показатели 2019 года на 20—30%». В Ростуризме надеются продлить курортный сезон до конца октября.