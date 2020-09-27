Экс-полицейского скоро привезут в Свердловскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу, экс-министр внутренних дел Карачаево-Черкесии генерал-майор полиции Игорь Трифонов, арестованный в Москве, будет этапирован в Свердловскую область. Об этом сообщил URA.RU адвокат генерала Алан Гамазов.

«Трифонова уже перевели из ИВС в СИЗО № 4 Москвы. Теперь он ждет, пока будет сформирован этап на Урал. Этап может формироваться долго, поэтому дата отправления неизвестна», — рассказал URA.RU Алан Гамазов.

В пресс-службе ФСИН РФ отказались комментировать информацию об этапировании Трифонова, сославшись на то, что такие сведения являются персональными данными.

Ранее URA.RU сообщало, что 20 сентября Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца генерала Игоря Трифонова. Ранее источник URA.RU сообщил о его задержании.

«По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского УМВД Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Коноплев был арестован судом Ленинского района Екатеринбурга 24 сентября. Одной из причин ареста бывшего банкира стало то, что он сбежал от следствия, был объявлен в розыск и задержан сотрудниками ФСБ на конспиративной квартире. Коноплева на время следствия поместили в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора) при ИК № 13 для бывших силовиков в Нижнем Тагиле. Велика вероятность, что Трифонова поместят туда же.

Трифонов в 2017 году был переведен из Екатеринбурга на пост министра внутренних дел Карачаево-Черкесии. 5 ноября 2019 года он был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.