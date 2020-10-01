В крупных банках России произошли сбои в работе

У пользователей возникли проблемы с использованием мобильного приложения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В работе сразу нескольких крупных российских банков произошли масштабные сбои. По данным сервиса Downdetector, зафиксированы проблемы в работе «Альфа-банка», банка «Тинькофф» и ВТБ 24.

С 10:00 по московскому времени пользователи «Альфа-банка» не могли войти в систему и совершать платежи. С проблемой столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Перми, Челябинска, Тюмени и ряда других городов. Позже в пресс-службе банка «Дождю» сообщили, что все системы работают нормально. Однако некоторые пользователи все еще не могут зайти в приложение банка.

С проблемами столкнулись и пользователи банка ВТБ 24. По данным Downdetector, большинство не могут войти в систему. На неполадки в работе банка жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Кургана, Перми и Челябинска. На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей банка.

Также пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения «Тинькофф Банка». В банковском приложении не отображался баланс, а также приобретенные акции. Как сообщили представители банка ТАСС, ситуация с некорректным отображением остатков на брокерских счета коснулась менее 2 тысяч клиентов, и деньги пользователей никуда не пропали. «Произошли технические неполадки во время утреннего обновления клиентских лимитов», — объяснили РБК в банке. В настоящий момент «Тинькофф» устранил сбой в работе сервисов.