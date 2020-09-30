Фигурант дела Трифонова (на фото) сделал заявление о возможном давлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, проходящий по делу о взятке главе УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, посажен в одиночную камеру в спецколонии для силовиков ИК-13 в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Андрей Каспирович. По его словам, его подзащитный написал заявление о том, что опасается давления.

«Он указал в заявлении, что не собирается отказываться от адвокатов (такие намеки ему делались) и попросил считать недействительными любые его показания, если под ними не будет подписей адвокатов», — заявил агентству Каспирович.

Адвокат обжаловал недавнее решение суда об аресте Коноплева, поскольку считает, что тот вовсе не собирался скрываться (задержали экс-банкира, напомним, в Сысерти: несколько дней он жил в доме знакомого, а затем — на съемной квартире). «Ни следователь, ни суд не учли, что Коноплев уехал из дома по семейным обстоятельствам, оставив оба паспорта (российский и заграничный)», — говорит Каспирович. — Не имея документов на руках, в нашей стране невозможно не то что улететь, а даже уехать на автобусе в другой город».

Также защитник считает, что Коноплев не сможет помешать расследованию дела, так как уже пять лет не работает в банке. Но самый вопиющий факт, по мнению адвоката, в то, что у следствия почти нет доказательств вины Коноплева. «Уголовное дело возбуждается и невиновный человек арестовывается только на основании показаний человека, который давно отбывает срок, будучи осужденным за вымогательство, — говорит адвокат Коноплева. — Кроме этого оговора, никаких других доказательств причастности Коноплева к преступлению нет».

Ранее URA.RU сообщало, что по делу о взятке экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову на срок до 16 ноября арестован банкир Олег Коноплев.

Комментарий адвоката Андрея Каспировича об аресте экс-банкира Олега Коноплева Фото: URA.RU

Фото: URA.RU