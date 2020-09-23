Банкир раскрыл свою роль в деле экс-начальника УМВД Екатеринбурга

Олег Конполев арестован до 16 ноября Фото: Александр Лукманов

В Ленинском суде Екатеринбурга бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, обвиняемый в даче взятки, заявил о своей невиновности. Он объяснил, почему бывший безопасник банка «Кольцо Урала» Александр Куба дал против него показания.

«Еще в 2015 году Куба занял у меня 2,5 млн рублей, и с тех пор так и не вернул долг. Поэтому он и дал показания против меня, чтобы не возвращать деньги: он завтра выйдет (Куба отбывает четырехлетний срок по статье „мошенничество“ в ИК-13) и у него все будет хорошо, а мне светит большой срок», — заявил Олег Коноплев.

По слова Коноплева, еще ранее Куба приходил к нему с «авторитетом, известным в определенных кругах» Фармаилом Исаевым, который угрожал ему, психологически давил рассказами об убийствах. Тем самым Куба, по мнению Коноплева, добивался того, чтобы не возвращать долг.

Ранее URA.RU сообщало, что по делу о взятке экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову на срок до 16 ноября арестован банкир Олег Коноплев. Его будут содержать не в СИЗО в Екатеринбурге, а в ИК-13 для бывших силовиков в Нижнем Тагиле.

По данным обвинения, ФСБ располагает информацией о том, что существует угроза жизни бывшего банкира, поэтому безопаснее его содержать в колонии. Арест был назначен также и потому, что Коноплев уже пытался скрыться от следствия. 17 сентября он сбежал по совету адвоката, скрывался у друга в Сысерти, потом поселился на съемной однокомнатной квартире в Екатеринбурге на улице Щорса. В целях конспирации, чтобы не смогли определить местоположение по биллингу, при побеге он оставил дома сотовый телефон, и получил от друга новый мобильник с симкой, зарегистрированной на третье лицо. Был объявлен в розыск, а 23 сентября его задержали сотрудники ФСБ.