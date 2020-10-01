Бывший завод Вексельберга в Екатеринбурге проиграл суд по налогам. Сумма иска — треть миллиарда

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, заготовки, оцм, платина, ткацкий станок, изготовление сеток из платины, руки
До декабря 2019 года контрольный пакет акций ЕЗОМЦ принадлежал ГК «Ренова» Виктора Вексельберга Фото: Анна Майорова © URA.RU

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ, Свердловская область) проиграл суд по возвращению излишне взысканного налога на 347,8 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке дел свердловского арбитража. До 2020 года контрольный пакет акций предприятия принадлежал группе компаний «Ренова» (владелец — Виктор Вексельберг).

«Информация о принятом судебном акте — отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится в карточке дела. Ответчиком по делу выступала инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10. С него предприятие пыталось вернуть якобы излишне взысканный налог в 347,8 млн рублей, но этого не удалось. Ранее свердловский арбитраж уже отказал ЕЗОМЦ по другому иску в возврате более 608 млн рублей излишне взысканных налогов. На данный момент предприятие подало апелляционную жалобу на это решение.

ЕЗОЦМ основан в декабре 1916 года. Он первым в России начал изготавливать технические изделия из драгоценных металлов. Тогда же предприятие начало развивать отечественное промышленное производство чистых платиновых металлов. Основная продукция — банковские и мерные слитки из золота, серебра и металлов платиновой группы, аноды из благородных металлов. До февраля завод был подконтролен ГК «Ренова», но в начале 2020 года 92% акций завода выкупило АО «Урал-Драгмет».

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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