До декабря 2019 года контрольный пакет акций ЕЗОМЦ принадлежал ГК «Ренова» Виктора Вексельберга Фото: Анна Майорова © URA.RU

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ, Свердловская область) проиграл суд по возвращению излишне взысканного налога на 347,8 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке дел свердловского арбитража. До 2020 года контрольный пакет акций предприятия принадлежал группе компаний «Ренова» (владелец — Виктор Вексельберг).

«Информация о принятом судебном акте — отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится в карточке дела. Ответчиком по делу выступала инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10. С него предприятие пыталось вернуть якобы излишне взысканный налог в 347,8 млн рублей, но этого не удалось. Ранее свердловский арбитраж уже отказал ЕЗОМЦ по другому иску в возврате более 608 млн рублей излишне взысканных налогов. На данный момент предприятие подало апелляционную жалобу на это решение.

ЕЗОЦМ основан в декабре 1916 года. Он первым в России начал изготавливать технические изделия из драгоценных металлов. Тогда же предприятие начало развивать отечественное промышленное производство чистых платиновых металлов. Основная продукция — банковские и мерные слитки из золота, серебра и металлов платиновой группы, аноды из благородных металлов. До февраля завод был подконтролен ГК «Ренова», но в начале 2020 года 92% акций завода выкупило АО «Урал-Драгмет».