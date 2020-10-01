Решетников обсудил с главой ЯНАО поддержку граждан в пандемию

Ямал — крупный регион, и проекты, которые здесь реализуются, важны для развития всей страны, написал министр Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудил с губернатором Ямало-Ненецкого округа Дмитрием Артюховым меры поддержки граждан во время пандемии. Об этом министр написал на своей странице в Instagram.

«На Ямале приняли четыре пакета мер поддержки, в том числе прямые выплаты для ИП и самозанятых и компенсации расходов для предприятий (отдельно финансировался общепит как одна из наиболее пострадавших отраслей)», — написал министр.

В планах, как отметил Решетников, — долгожданное открытие движения по Пуровскому мосту, который свяжет восточную часть округа с главными региональными дорогами. Также они обсудили строительство железнодорожного Северного широтного хода. Министр отметил, что Ямал — крупный регион, и проекты, которые здесь реализуются, важны для развития всей страны.