01 октября 2020

Решетников обсудил с главой ЯНАО поддержку граждан в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Кургане. Курган, решетников максим
Ямал — крупный регион, и проекты, которые здесь реализуются, важны для развития всей страны, написал министр Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудил с губернатором Ямало-Ненецкого округа Дмитрием Артюховым меры поддержки граждан во время пандемии. Об этом министр написал на своей странице в Instagram.

«На Ямале приняли четыре пакета мер поддержки, в том числе прямые выплаты для ИП и самозанятых и компенсации расходов для предприятий (отдельно финансировался общепит как одна из наиболее пострадавших отраслей)», — написал министр.

В планах, как отметил Решетников, — долгожданное открытие движения по Пуровскому мосту, который свяжет восточную часть округа с главными региональными дорогами. Также они обсудили строительство железнодорожного Северного широтного хода. Министр отметил, что Ямал — крупный регион, и проекты, которые здесь реализуются, важны для развития всей страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Встретился с губернатором Ямало-Ненецкого округа Дмитрием Артюховым @artyukhov_da, обсудили ситуацию в регионе и меры, с помощью которых поддерживали жителей во время пандемии. На Ямале приняли четыре пакета мер поддержки, в том числе прямые выплаты для ИП и самозанятых и компенсации расходов для предприятий (отдельно финансировался общепит как одна из наиболее пострадавших отраслей). Сейчас в планах — долгожданное открытие движения по Пуровскому мосту, который свяжет восточную часть округа с главными региональными дорогами, а также строительство железнодорожного Северного широтного хода. Ямал — крупный регион, и проекты, которые здесь реализуются, важны для развития всей страны. Будем помогать :fist::skin-tone-2: #экономикарегионов

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikov_mg)

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...