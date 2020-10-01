Каникулы для московских школьников могут продлить из-за высокой заболеваемости Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детей признали самыми опасными распространителями коронавируса. Только в Москве доля учеников и студентов среди заболевших инфекцией составляет 25%. Из-за этого каникулы школьникам могут продлить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился.

«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Школьники и подростки, студенты, если посмотреть вместе их долю среди заболевших, то это уже почти 25 процентов. Это очень много. То есть каждый четвертый заболевший — это либо школьник, либо студент», — заявил Собянин в интервью «Вести.ru».

Он отметил, что дети приносят инфекцию домой, к родителям, дедушкам и бабушкам. Однако если дети болеют в основном в легкой форме или совсем бессимптомно, то люди старшего поколения переносят болезнь тяжело. Кроме этого, вирус опасен для учителей школ и педагогов вузов, среди них уже есть заболевшие. «Для того, чтобы разорвать эту цепочку и остановить, приостановить динамику заражения, мы продлили каникулы с недели до двух недель», — подчеркнул Собянин. Он добавил, что в это время детям необходимо максимально ограничить круг общения.

Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы для школьников в Москве 29 сентября. Дети не будут ходить в школы с 5 по 18 октября. На сегодняшний день в России на удаленный формат перешли 111 школ, напоминает телеканал 360.