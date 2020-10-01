Niletto рассказал Урганту, как «крышевал» мэрию Екатеринбурга

Рэп-звезда и телеведущий спели на двоих Ларисы Рубальской и новую песню рэпера Скриншот: с сайта 1tv.ru

Рэпер Niletto (Данил Прытков) рассказал телеведущему Ивану Урганту о том, как он однажды ремонтировал здание администрации Екатеринбурга. Воспоминания о жизни в столице Урала прозвучали в программе «Вечерний Ургант». Телеведущий пригласил к себе музыканта в честь его Дня рождения, а также в связи с выходом его новой песни «В мире людей».

История про ремонт здания мэрии Екатеринбурга прозвучала в ответ на вопрос Урганта о том, как Niletto пришел к успеху. «Я до этого танцевал девять лет, преподавал танцы, — рассказал певец. — Потом начал немножко петь, пел чужие песни, выступал на корпоративах. Работал еще параллельно на стройке: в основном, занимался демонтажом — ломал то, что построили другие».

«Если будет экскурсия в Екатеринбург по местам Нилетто-зодчего — есть какой-то дом, который ты строил?» — спросил Ургант. «На Ленина — администрация города, я делал там крышу», — вспомнил рэпер. «Стоп, ты крышевал администрацию города?» — пошутил Ургант. В ответ Нилетто рассказал, как лазил по парапету без страховки и мазал швы по крыше. Также он вспомнил, что выступал в костюме майонеза ЕЖК (Екатеринбургского жиркомбината) на городских праздниках, танцуя брейк-данс.

Ургант с гостем обсудили и эпичную историю про его пост о том, как Niletto попрощался с Екатеринбургом, назвав микрорайон Лечебный, где он жил, «любимым, но гнилым», сфотографировавшись на фоне трансформаторной будки с оскорбительными для него надписями. URA.RU публиковало фоторепортаж из этого поселка и рассказ сестры рэпера о том, как родился этот пост.