Ранее Алексей Навальный заявил, что в его «отравлении» виновны российские власти и врачи Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Если бы омские врачи действительно хотели смерти блогера Алексея Навального, он бы умер уже в первый день. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Послушай, ты: хотели бы — ты бы еще в первый день сдох!» — ответил на слова Навального Мясников в своем telegram-канале. При этом он отметил, что не будет спрашивать, есть ли у Навального совесть — поскольку очевидно, что ее нет.

В своем посте Мясников напомнил, что Навальный обвинил власти страны и медиков в своем якобы отравлении. А после этого он снова вернется в Россию и будет дышать «одним с нами воздухом». «Да, это наверно все по закону и правильно — он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение!» — возмутился Мясников, отметив, что российский гражданин должен отвечать по закону за клевету и оскорбления.

Врач вспомнил о случае из жизни, когда ему пришлось перевязывать рану человеку, который стрелял в него. «Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе — испытываю», — заключил Мясников.

Ранее блогер Алексей Навальный заявил, что омские медики, которые пытались спасти его жизнь, якобы были готовы ждать, пока он умрет. Блогер заявил, что главврач больницы в Омске «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей», пишет « Царьград ».

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили. В Кремле заявили, что обвинения Навального в адрес президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными, так как не имеют под собой оснований.