К телу Тесака не подпускают семью и независимых экспертов

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Тело Тесака не дают осмотреть независимым экспертам Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Родителям националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не дают провести независимую экспертизу тела сына перед его похоронами. Об этом сообщил его отец Сергей.

«Нам дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть», — сообщил Сергей Марцинкевич. По его словам, это решение станет поводом для обращения в правоохранительные органы. Отмечается, что семье Тесака не дают обследовать труп с привлечением независимых экспертов, передает «Коммерсант».

Ранее отец Марцинкевича заявил, что обнаружил следы пыток на теле сына. Он заметил, что у Тесака были оторваны ногти и на теле были следы от инъекций. Независимая экспертиза по фото и видео, сделанными отцом Тесака, показала, что националист с большой вероятностью был убит. Семья погибшего направила в Следственный комитет России заявление о его убийстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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