В Кремле отреагировали на заражение Трампа коронавирусом

В Кремле пожелали американскому лидеру Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы безусловно желаем президенту Трампа скорейшего легкого выздоровления», — сказал Песков. Ранее сообщили, что у президента США и его жены Мелании Трамп обнаружили коронавирус.
Лидер США сообщил, что он вместе с супругой немедленно приступит к процессу восстановления. Лечащий врач президента Шон Конли рассказал, что американский лидер и его жена чувствуют себя хорошо, пишет RT. Ранее положительный тест на COVID-19 оказался у советницы Трампа Хоуп Хикс. После этого президент объявил о том, что уходит на самоизоляцию.
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