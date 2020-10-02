В Кремле отреагировали на заражение Трампа коронавирусом

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков пожелал Дональду Трампу поскорее победить болезнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кремле пожелали американскому лидеру Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы безусловно желаем президенту Трампа скорейшего легкого выздоровления», — сказал Песков. Ранее сообщили, что у президента США и его жены Мелании Трамп обнаружили коронавирус.

Лидер США сообщил, что он вместе с супругой немедленно приступит к процессу восстановления. Лечащий врач президента Шон Конли рассказал, что американский лидер и его жена чувствуют себя хорошо, пишет RT. Ранее положительный тест на COVID-19 оказался у советницы Трампа Хоуп Хикс. После этого президент объявил о том, что уходит на самоизоляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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