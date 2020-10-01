В Курганской области будут судить экс-начальника отдела полиции

Уголовное дело Андрея Кашина передают в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области завершено следствие по делу экс-начальника ОМВД по Далматовскому району Андрея Кашина, обвиняемого в коррупционных преступлениях. В ближайшее время материалы дела передадут в суд, сообщает региональное следственное управление СК.

В отношении Кашина возбуждены уголовные дела по статьям «получение взятки», «мошенничество с использованием служебного положения», «злоупотребление полномочиями». Следствие велось при оперативном сопровождении регионального УФСБ и ОРЧ СБ УМВД. «Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, однако следователем были собраны необходимые доказательства», — говорится в сообщении СУ СК.

Следствие считает, что Кашин за взятку в 50 тысяч рублей (из обещанных 120 тысяч) помог заинтересованному лицу в трудоустройстве родственника в полицию. Как ранее сообщало URA.RU, Кашин якобы принял на работу человека с двойным гражданством, отец которого был судим. Также Кашина обвиняют в принятии взятки стройматериалами и мебелью за покровительство предпринимателю, незаконно торговавшему алкоголем.

Кроме того, следствие установило, что в 2017 году Кашин премировал подчиненных, которые обналичили деньги и передали их обратно начальнику. Эти деньги он потратил по своему усмотрению.

Кашин — не единственный зауральский силовик, которого обвинили в махинациях с премиями. Ранее URA.RU сообщало об аналогичных уголовных делах в отношении бывшего замначальника УМВД по Курганской области Андрея Шамина, экс-начальника Шадринского межмуниципального отдела МВД Дмитрия Кокотеева и экс-начальника Каргапольского отдела МВД Дениса Мурашова. Инсайдеры заявляли, что Кашин и Шамин были друзьями.