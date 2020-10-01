Константин Шевченко возглавил самое капиталоемкое подразделение мэрии Фото: Константин Шевченко, Facebook

Директор Дворца молодежи в Екатеринбурге Константин Шевченко официально назначен на пост начальника городского департамента образования (самое капиталоемкое подразделение мэрии). Об этом сообщил глава свердловского министерства образования Юрий Биктуганов. Ранее назначение прогнозировало URA.RU.

«Сегодня, уже официально, отметили назначение Константина Шевченко на новую должность — начальника департамента образования администрации Екатеринбурга. Радуюсь и горжусь, ведь становление Константина как управленца проходило на моих глазах и не без моего участия», — написал министр на своей странице в Facebook.

Место начальника департамента образования Екатеринбурга освободилось, когда руководитель подразделения Екатерина Сибирцева стала вице-мэром. Константин Шевченко руководил Дворцом молодежи с 2010 года. Его отец, — Валерий Шевченко, — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х — начале 2000-х годов Шевченко-старший работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе.