У министра транспорта Николая Уханова проблемы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов практически перестал ходить на работу. Об этом URA.RU рассказал источник в краевой администрации. Он пояснил, что Уханов смирился с тем, что будет отправлен в отставку, а его место займет экс-мэр Барвихи Герман Потапчук.

«Замминистра транспорта Потапчук доносит на Уханова: тот не ходит на работу. И вообще, заместитель там начинает вести себя как министр», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Потапчука назначили заместителем министра без согласования с Ухановым, просто поставив перед фактом.

В пресс-службе правительства Пермского края не стали комментировать URA.RU данную информацию. При этом источник агентства говорит о том, что поведение Потапчука вызывает обеспокоенность рядовых сотрудников министерства.

Потапчук перешел на работу в пермское правительство в июле 2020 года. До этого он занимал должность главы администрации Барвихи (Одинцовский район, Московская область). Считается, что у него налажены тесные отношения с силовиками. На момент публикации, получить комментарий Германа Потапчука не удалось.

URA.RU рассказывало, что из правительства Пермского края еще до официальной отставки всего кабмина уже ушли два министра: Николай Гончаров и Максим Колесников. Якобы причиной побега министров стала договоренность с новыми работодателями.