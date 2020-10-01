01 октября 2020
30 сентября 2020

Пермский министр перестал ходить на работу. Его подсиживает экс-мэр Барвихи

© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, уханов николай
У министра транспорта Николая Уханова проблемы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов практически перестал ходить на работу. Об этом URA.RU рассказал источник в краевой администрации. Он пояснил, что Уханов смирился с тем, что будет отправлен в отставку, а его место займет экс-мэр Барвихи Герман Потапчук.

«Замминистра транспорта Потапчук доносит на Уханова: тот не ходит на работу. И вообще, заместитель там начинает вести себя как министр», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Потапчука назначили заместителем министра без согласования с Ухановым, просто поставив перед фактом.

В пресс-службе правительства Пермского края не стали комментировать URA.RU данную информацию. При этом источник агентства говорит о том, что поведение Потапчука вызывает обеспокоенность рядовых сотрудников министерства.

Потапчук перешел на работу в пермское правительство в июле 2020 года. До этого он занимал должность главы администрации Барвихи (Одинцовский район, Московская область). Считается, что у него налажены тесные отношения с силовиками. На момент публикации, получить комментарий Германа Потапчука не удалось.

URA.RU рассказывало, что из правительства Пермского края еще до официальной отставки всего кабмина уже ушли два министра: Николай Гончаров и Максим Колесников. Якобы причиной побега министров стала договоренность с новыми работодателями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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