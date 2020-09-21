Пермский министр ушел в отставку перед разносом его ведомства

По странному стечению обстоятельств, Николай Гончаров ушел в отставку перед обсуждением работы в том числе его министерства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров ушел с поста перед заседанием комитета по бюджету в заксобрании региона. Исполнение расходов казны края планируется обсудить 23 сентября. В документе, который есть в распоряжении URA.RU, министерство Гончарова находится в аутсайдерах.

В заключении Контрольно-счетной палаты Пермского края на отчет об исполнении бюджета региона за 1 полугодие 2020 год отмечено, что министерство продемонстрировало самые низкие показатели по параметру «Исполнение расходов краевого бюджета». По итогам за первое полугодие 2019 года — 4,8%, а за аналогичный период 2020 года — 3,7%.

Источник URA.RU знакомый с ситуацией полагает, что отставка Гончарова неслучайно произошла до старта политической жизни в регионе. «Вопросы к Гончарову действительно были. Он и в вопросах имущественных отношений никогда не был профессионалом, а в его функционал добавили еще и градостроительство, где он абсолютно не смыслит», — полагает собеседник из политической тусовки региона. Политтехнолог Алексей Чусовитин называет произошедшее совпадением: «В истории Прикамья еще не было случаев, чтобы министры боялись острых вопросов. Они потому и работают министрами, что на любой вопрос у них есть объективные ответы на вопросы».

Гончаров покидает свой пост с 22 сентября. В пресс-службе министерства ранее отметили, что решение было принято в связи с переездом в другой город. Заседание комитета по бюджету в заксобрании состоится 23 сентября. Кроме Гончарова, пермское правительство с 25 сентября покидает министр экономического развития края Максим Колесников.