Нашлась причина досрочного побега пермских министров

Источник: пермские министры вынуждены были уйти в отставку, чтобы не потерять новые рабочие места Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермские министры стали досрочно уходить из правительства из-за договоренностей о трудоустройстве в других местах. Об этом URA.RU рассказал источник в краевой администрации. Ожидалось, что отставка правительства произойдет в день инаугурации губернатора (21 сентября), но из-за переноса церемонии на октябрь министрам пришлось писать заявления увольнении по собственному желанию.

«Министры и члены их команды, понимая, что не попадут в обновленный состав правительства, нашли новые места работы. Они ждали отставки, но отставки до сих пор нет, а договоренности есть. Вот и пришлось увольняться самим», — рассказал URA.RU инсайдер. В частности, так поступили экс-министр по управлению имуществом Николай Гончаров и экс-министр экономического развития Максим Колесников.

Связаться с бывшими членами правительства не представилось возможным — URA.RU не располагает их личными контактами. В пресс-службе правительства не стали комментировать причины ухода министров, сославшись на то, что они ушли по собственному желанию.

Отставка правительства должна состояться сразу после вступления в должность избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ожидалось, что она произойдет 21 сентября, но из-за того, что Махонин заразился коронавирусом, церемонию перенесли. Сначала на 1 октября, а затем — на более поздний срок.