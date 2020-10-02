Золото стало расти в цене из-за болезни президента США Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжают падать. Стоимость одного барреля топлива марки Brent утром 3 октября составляет 39,19 доллара. Бочка нефти WTI торгуется по 36,97 доллара.

Российская валюта также дешевеет к доллару и евро. Курс доллара составляет 78,09 рубля (+0,8), евро торгуется на отметке в 91,57 рубля (+0,8).

Ситуация в России

ВВП России во втором квартале 2020 г. упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Росстате. Объем ВВП страны по итогам квартала составил 23 трлн 288 млрд руб. Относительно первого квартала текущего года падение составило 1,9%.

В РФ частично продлен мораторий на банкротство, сообщил премьер министр РФ Михаил Мишустин. Мораторий будет действовать только для тех видов деятельности, которые наиболее пострадали из-за пандемии.

В Налоговый кодекс предложили внести поправки о налогах для контролируемых иностранных компаний. Минфин предлагает владельцам таких организаций ежегодно платить налог в пять миллионов рублей. Предполагается, что нововведение освободит таких граждан от декларирования реальной прибыли по всем принадлежащим им организациям.

Российские профсоюзы предлагают отменить налоги для малоимущих граждан и освободить от уплаты НДФЛ тех, кто зарабатывает сумму, равную МРОТ. Соответствующее предложение Федерация профсоюзов внесла при обсуждении проекта федерального бюджета.

В Красноярском крае появится особая экономическая зона (ОЭЗ). Проект постановления подготовило Минэкономразвития. Зону планируется назвать «Красноярской технологической долиной», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Ситуация в мире

Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились после новостей о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом. Так, индекс Dow Jones упал на 136,01 пункта (-0,49%), до 27 680,89. Индекс S& P 500 — на 32,45 пункта (-0,96%), до 3 348,35. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 250,19 пункта (-2,21%), до отметки в 11 076,32. Котировки компании Apple упали на 2,91%, Alphabet — на 2,05%, Microsoft — на 2,63%.

Европейский Центробанк представил доклад о возможном создании цифрового евро . Эксперты обсуждают разные варианты использования такой валюты. Предполагается, что цифровой евро сможет удовлетворять спрос на электронные платежи и конкурировать с такими криптовалютами, как биткоин.

Цена на золото выросла из-за новостей о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом. Сообщения о болезни американского лидера вызвали бегство в активы-убежища, и спотовая цена на золото выросла на 0,13% до 1907,6 доллара за тройскую унцию.

Прогнозы экспертов

Курсы евро и доллара не пробьют отметки в 100 и 90 рублей к концу года, прогнозирует аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, правительству России выгоден дешевый рубль, однако пробития такой психологической отметки власти страны не допустят.

Новости о коронавирусе у Дональда Трампа могут вызвать обвал цен на нефть, считают эксперты. Это станет дополнительным фактором снижения стоимости черного золота помимо наступления второй волны коронавируса и сокращения потребления топлива. Аналитики считают, что стоимость нефти может опуститься до отметки в 35 долларов за баррель.