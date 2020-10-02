Цены на нефть продолжают падать. Стоимость одного барреля топлива марки Brent утром 3 октября составляет 39,19 доллара. Бочка нефти WTI торгуется по 36,97 доллара.
Российская валюта также дешевеет к доллару и евро. Курс доллара составляет 78,09 рубля (+0,8), евро торгуется на отметке в 91,57 рубля (+0,8).
Ситуация в России
ВВП России во втором квартале 2020 г.
В РФ частично продлен мораторий на банкротство, сообщил премьер министр РФ Михаил Мишустин. Мораторий будет действовать только для тех видов деятельности, которые наиболее пострадали из-за пандемии.
В Налоговый кодекс предложили внести поправки о налогах для контролируемых иностранных компаний. Минфин предлагает владельцам таких организаций ежегодно
Российские профсоюзы предлагают отменить налоги для малоимущих граждан и освободить от уплаты НДФЛ тех, кто зарабатывает сумму, равную МРОТ. Соответствующее предложение Федерация профсоюзов внесла при обсуждении проекта федерального бюджета.
В Красноярском крае появится
Ситуация в мире
Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи
Европейский Центробанк представил доклад о возможном создании
Цена на золото
Прогнозы экспертов
Курсы евро и доллара не пробьют отметки в 100 и 90 рублей к концу года, прогнозирует аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, правительству России выгоден дешевый рубль, однако пробития такой психологической отметки власти страны не допустят.
Новости о коронавирусе у Дональда Трампа могут вызвать обвал цен на нефть, считают эксперты. Это станет дополнительным фактором снижения стоимости черного золота помимо наступления второй волны коронавируса и сокращения потребления топлива. Аналитики считают, что стоимость нефти может опуститься до отметки в 35 долларов за баррель.
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