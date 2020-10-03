Россия вышла на новый рекорд по распространению коронавируса

В России продолжается прирост больных COVID-19 Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 9 859 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это самые высокие цифры по распространению ковида в стране с 15 мая, когда инфекция была выявлена у 10 598 человек.

«За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Выздоровели за сутки 5 563 россиян. Скончались, по официальным данным, 174 человека. Всего за время пандемии в России выявлено 1 204 502 случаев COVID-19, погибли 21 251 граждан, 975 859 вылечились. Всего в мире обнаружено более 34,5 миллионов случаев COVID-19.

Москва по-прежнему остается лидером по числу новых заражений (+2884). За ней следуют Санкт-Петербург (+358) и Московская область (+259). Среди регионов Урала больше всего новых заболевших в Свердловской области (+165). В Челябинской области выявлено 79 новых случаев заражения, в Тюменской области появилось 91 новых пациентов, в Курганской области — 53, в ХМАО — 153, в ЯНАО — 134, в Пермском крае — 86 новых выявленных случаев.

2 октября в России было зарегистрировано 9 412 новых случаев заражения ковидом. Это был наибольший прирост по числу новых больных с 1 июня.

Ранее стало известно, что переохлаждение повышает шансы заразиться коронавирусом. В Роспотребнадзоре заявили, что воздействие холодной погоды ослабляет иммунитет к инфекциям.