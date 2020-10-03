Сотни сторонников пришли на прощение с националистом Тесаком. Фоторепортаж

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Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
Максима Марцинкевича хоронят в белом гробу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

В Москве на Кунцевском кладбище началось прощание с националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), который в сентябре был найден мертвым в челябинском СИЗО-3. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на церемонию приехало не менее 500-600 человек, многие из них — молодые люди в черных спортивных костюмах.

Тело Марцинкевича доставили на кладбище в белом гробу. Все участники церемонии перед входом на кладбище проходят через рамки-металлоискатели, полицейские дополнительно досматривают пришедших. На данный момент, с погибшим прощаются родные и близкие, после них к гробу с телом подпустят многочисленных сторонников.

Марцинкевич в 2017 году приговорен Бабушкинским судом Москвы к 10 годам лишения свободы. Он и соратники по движению «Оккупай наркофиляй» признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

16 сентября 2020 года Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО-3. Предварительной причиной смерти назван суицид. Однако адвокат Тесака считает, что это было спланированное убийство.

Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
Максим Марцинкевич был найден мертвым в СИЗО
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
На прощание пришло множество сторонников Тесака
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
В церемонии участвуют несколько сотен человек
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
На входе участников церемонии проверяют с помощью металлоискателей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
Среди участников церемонии также много молодежи
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
В 2017 году Тесак был приговорен к 10 годам тюрьмы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва
Широкую известность Тесак получил благодаря проекту «Оккупай наркофиляй»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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