Сотни сторонников пришли на прощение с националистом Тесаком. Фоторепортаж

Максима Марцинкевича хоронят в белом гробу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

В Москве на Кунцевском кладбище началось прощание с националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), который в сентябре был найден мертвым в челябинском СИЗО-3. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на церемонию приехало не менее 500-600 человек, многие из них — молодые люди в черных спортивных костюмах.

Тело Марцинкевича доставили на кладбище в белом гробу. Все участники церемонии перед входом на кладбище проходят через рамки-металлоискатели, полицейские дополнительно досматривают пришедших. На данный момент, с погибшим прощаются родные и близкие, после них к гробу с телом подпустят многочисленных сторонников.

Марцинкевич в 2017 году приговорен Бабушкинским судом Москвы к 10 годам лишения свободы. Он и соратники по движению «Оккупай наркофиляй» признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

16 сентября 2020 года Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО-3. Предварительной причиной смерти назван суицид. Однако адвокат Тесака считает, что это было спланированное убийство.

Максим Марцинкевич был найден мертвым в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На прощание пришло множество сторонников Тесака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В церемонии участвуют несколько сотен человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На входе участников церемонии проверяют с помощью металлоискателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди участников церемонии также много молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2017 году Тесак был приговорен к 10 годам тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU