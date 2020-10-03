Какие именно вещества попали в воду, пока неизвестно (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянка Наталья Данилина получила химический ожог роговицы после купания у Халактырского пляжа на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа. На своей странице в Instagram девушка сообщила, что занималась серфингом в Тихом океане с августа, а первые симптомы ухудшения зрения начались около трех недель назад.

«В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос», — написала Данилина.

Спортсменка заметила, что до сих пор не знает, какое вещество в воде причинило ущерб ее здоровью — местные официальные власти не объяснили произошедшее на пляже.

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Сообщается о крайне высоком содержании в воде фенола и других ядовитых веществ. По данным СМИ, в воду выбросили производственные отходы.