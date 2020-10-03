Россиянка получила ожог глаз после купания на Камчатке. Фото

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Какие именно вещества попали в воду, пока неизвестно (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянка Наталья Данилина получила химический ожог роговицы после купания у Халактырского пляжа на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа. На своей странице в Instagram девушка сообщила, что занималась серфингом в Тихом океане с августа, а первые симптомы ухудшения зрения начались около трех недель назад.

«В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос», — написала Данилина.

Спортсменка заметила, что до сих пор не знает, какое вещество в воде причинило ущерб ее здоровью — местные официальные власти не объяснили произошедшее на пляже.

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Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным. Я приехала серфить на Камчатку ещё в августе, первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос. Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина. Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет.

Публикация от Natasha Danilina (@hugmesatan)

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Сообщается о крайне высоком содержании в воде фенола и других ядовитых веществ. По данным СМИ, в воду выбросили производственные отходы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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