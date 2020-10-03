Окажется ли в продаже рыба, отравленная у берегов Камчатки

Рыба, отравленная на Камчатке, может быть безопасна для людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рыба, отравленная токсинами у берегов Камчатки, может попасть на прилавки российских магазинов. Но вещества, от которых гибнет рыба, могут быть безопасны для человека, рассказал URA.RU профессор института биотехнологий и рыбного хозяйства, ихтиолог Юрий Симаков.

«Эти токсины могут быть смертельно опасны для рыбы, но безопасны для человека», — рассказал Симаков. Он подчеркнул, что экспертам необходимо выяснить, от каких именно веществ погибли морские обитатели на Камчатке. Ихтиолог добавил, что происшествие могли вызвать несколько относительно безопасных веществ, которые усиливают токсичность друг друга. «Скорее всего, произошел синергизм. Это явление, при котором токсичность веществ возрастает в несколько раз от того, что они суммируются», — уточнил Симаков.

Ранее источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что катастрофа на Камчатке могла произойти из-за утечки нефтепродуктов на коммерческом танкере в Тихом океане. ЧП произошло на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. По оценкам очевидцев, погибли тысячи морских животных, передает телеканал 360. Следователи начали проверку происшествия.