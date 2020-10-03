Презентовать игру с саундтреком от Little Big планируют 12 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трек «Uno», написанный музыкальной группой Little Big для конкурса «Евровидение», стал саундтреком к компьютерной игре. Соответствующее видео появилось в Instagram группы.

«Наш трек „Uno“ вошел в видеоигру Just Dance 2021», — говорится в подписи к видео. Презентовать игру планируют 12 ноября. Подписчики instagram-аккаунта группы оставили восхищенные комментарии.

Клип к песне «Uno», опубликованный на видеохостинге YouTube, побил рекорд «Евровидения» по количеству просмотров, передает «Национальная служба новостей». Ролик набрал более 134 млн просмотров.