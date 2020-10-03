Трек Little Big попал в новую компьютерную игру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы
Презентовать игру с саундтреком от Little Big планируют 12 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трек «Uno», написанный музыкальной группой Little Big для конкурса «Евровидение», стал саундтреком к компьютерной игре. Соответствующее видео появилось в Instagram группы.

«Наш трек „Uno“ вошел в видеоигру Just Dance 2021», — говорится в подписи к видео. Презентовать игру планируют 12 ноября. Подписчики instagram-аккаунта группы оставили восхищенные комментарии.

Клип к песне «Uno», опубликованный на видеохостинге YouTube, побил рекорд «Евровидения» по количеству просмотров, передает «Национальная служба новостей». Ролик набрал более 134 млн просмотров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...