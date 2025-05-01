Трамп раскрыл, чем пытался запугать Зеленского в Ватикане ради подписания сделки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече в Ватикане призвал главу киевского режима Владимира Зеленского рассмотреть возможность заключения соглашения по вопросам полезных ископаемых, отметив, что Россия обладает большей силой. Об этом сообщил американский лидер.
«Я говорил ему (Зеленскому — прим. URA.RU), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — заявил Трамп. Его цитирует телеканал NewsNation. Глава Соединенных Штатов также отметил, что после проведенных им реформ в вооруженных силах США Россия якобы далека от уровня военной мощи страны.
США и Украина подписали соглашение, в рамках которого Вашингтон получил право распоряжаться средствами, вырученными от продажи украинских природных ресурсов. Переговорный процесс завершился достижением соглашения о формировании совместного инвестиционного фонда, передает «Царьград».
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