30 апреля 2025

Путин получил послание с Ближнего Востока

© Служба новостей «URA.RU»
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Россию и ОАЭ многое связывает, заявил президент Владимир Путин
Россию и ОАЭ многое связывает, заявил президент Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин получил послание с Ближнего Востока. Поздним вечером 30 апреля глава государства встретился в Кремле с заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), главой МВД Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Как объяснил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на повестке дня разные вопросы: Украина, выход арабских компаний на российский рынок, удержание цен на нефть, обвалившихся после прихода Дональда Трампа в Белым дом.

«Ваше высочество, очень рад вас видеть, добро пожаловать. Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень теплые, дружеские отношения», — приветствовал Путин гостя.

Ситуация на нефтяном рынке - для Владимира Путина хороший повод пообщаться с одним из главных партнеров по ОПЕК
Ситуация на нефтяном рынке - для Владимира Путина хороший повод пообщаться с одним из главных партнеров по ОПЕК
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Между Россией и ОАЭ плотные экономические и политические контакты, объяснил эксперт Игорь Юшков. Ближневосточная страна играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, выступает посредником при обмене пленными, способствуют налаживанию хоть какой-то коммуникации между Москвой и Киевом. Другая важная тема для обсуждений, как считает Юшков, — инвестиции.

“Ближневосточные страны стали смелее смотреть на российский рынок и закупки из России. Они ожидают завершения конфликта на Украине. Плюс через ОАЭ с 2022 года идет торговля российскими товарами на мировом рынке, через них же завозят импортные товары к нам в страну”, — пояснил эксперт.

По его словам, в Эмиратах зарегистрированы многие трейдеры, продающие российскую нефть. Удержание цены на «черное золото» от падения представляет взаимный интерес для России и ОАЭ, особенно когда рынок лихорадит из-за агрессивной экономической политики Трампа, развязавшего торговую войну с Китаем, продолжил Юшков.

“Нам нужно согласовать позицию с ОАЭ и другими участниками ОПЕК+, чтобы сформировать большинство и не торопиться с увеличением добычи, которое ведет к снижению цен. Уменьшение доходов от экспорта нефти очень болезненно для нас, потому что это увеличивает дефицит бюджета, а у нас сейчас большие оборонные и социальные расходы”, — объяснил собеседник URA.RU.

Бюджет на 2025 год сверстан исходя из прогнозной цены Urals (российского основного экспортного сорта) в размере 69,7 доллара за баррель при средней стоимости американской валюты 96,5 рубля. Сейчас цена Urals колеблется в районе 50-55 долларов, а курс американской валюты — в районе 80 рублей, отметил Юшков.

«Мы планировали продавать нефть примерно по 6700 рублей за баррель, а в итоге получается около пяти тысяч. Для нас, конечно, ситуация пока негативная, но никакой катастрофы в экономике нет», — заключил эксперт.

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Президент России Владимир Путин получил послание с Ближнего Востока. Поздним вечером 30 апреля глава государства встретился в Кремле с заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), главой МВД Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Как объяснил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на повестке дня разные вопросы: Украина, выход арабских компаний на российский рынок, удержание цен на нефть, обвалившихся после прихода Дональда Трампа в Белым дом. «Ваше высочество, очень рад вас видеть, добро пожаловать. Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень теплые, дружеские отношения», — приветствовал Путин гостя. Между Россией и ОАЭ плотные экономические и политические контакты, объяснил эксперт Игорь Юшков. Ближневосточная страна играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, выступает посредником при обмене пленными, способствуют налаживанию хоть какой-то коммуникации между Москвой и Киевом. Другая важная тема для обсуждений, как считает Юшков, — инвестиции. По его словам, в Эмиратах зарегистрированы многие трейдеры, продающие российскую нефть. Удержание цены на «черное золото» от падения представляет взаимный интерес для России и ОАЭ, особенно когда рынок лихорадит из-за агрессивной экономической политики Трампа, развязавшего торговую войну с Китаем, продолжил Юшков. Бюджет на 2025 год сверстан исходя из прогнозной цены Urals (российского основного экспортного сорта) в размере 69,7 доллара за баррель при средней стоимости американской валюты 96,5 рубля. Сейчас цена Urals колеблется в районе 50-55 долларов, а курс американской валюты — в районе 80 рублей, отметил Юшков. «Мы планировали продавать нефть примерно по 6700 рублей за баррель, а в итоге получается около пяти тысяч. Для нас, конечно, ситуация пока негативная, но никакой катастрофы в экономике нет», — заключил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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