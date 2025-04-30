30 апреля 2025

PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов и сухариков

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь производители обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами
Теперь производители обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами Фото:

Компания PepsiCo предупредила торговые сети о возможных перебоях в поставках популярных у россиян чипсов. Причиной называют нехватку упаковки перед запуском маркировки снеков.

«Компания PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети, что с мая по июль 2025 года не могут быть гарантированы стабильные поставки чипсов Lay»s, Cheetos и сухариков «Хрустим». В компании пояснили, что сложившаяся ситуация связана с перебоями в поставках упаковочных материалов», — сообщил РБК.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая 2025 года начнется обязательная маркировка бакалейной продукции, в первую очередь это коснется снеков: чипсов, орешков, сухариков и готового попкорна. Производители и импортеры должны наносить код на упаковку и сообщать информацию о маркировке в систему «Честный знак». Первый этап охватит чипсы, начос, сухарики, кукурузные палочки и хлебцы. Второй этап, который начнется 1 июля, будет включать соусы, специи и приправы.

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Компания PepsiCo предупредила торговые сети о возможных перебоях в поставках популярных у россиян чипсов. Причиной называют нехватку упаковки перед запуском маркировки снеков. «Компания PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети, что с мая по июль 2025 года не могут быть гарантированы стабильные поставки чипсов Lay»s, Cheetos и сухариков «Хрустим». В компании пояснили, что сложившаяся ситуация связана с перебоями в поставках упаковочных материалов», — сообщил РБК. Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая 2025 года начнется обязательная маркировка бакалейной продукции, в первую очередь это коснется снеков: чипсов, орешков, сухариков и готового попкорна. Производители и импортеры должны наносить код на упаковку и сообщать информацию о маркировке в систему «Честный знак». Первый этап охватит чипсы, начос, сухарики, кукурузные палочки и хлебцы. Второй этап, который начнется 1 июля, будет включать соусы, специи и приправы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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