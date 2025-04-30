США заявили о готовности признать часть требований РФ по территориям

Вашингтон в рамках мирных переговоров по украинскому кризису готов частично согласиться на территориальные требования Москвы. Об этом заявил спецпосланник главы Соединенных Штатов Кит Келлог.
«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это ведете переговоры», — рассказал дипломат в эфире телеканала Fox News.
Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию кризиса, если не увидят прогресса на пути к достижению мира. При этом на данном этапе, пока Штаты еще участвуют в диалоге как посредники между Москвой и Киевом, Украину не собираются разделять по берлинскому сценарию, подчеркивал ранее Келлог.
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