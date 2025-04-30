30 апреля 2025

США заявили о готовности признать часть требований РФ по территориям

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Вашингтон готов частично признать территориальные требования России
Вашингтон готов частично признать территориальные требования России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вашингтон в рамках мирных переговоров по украинскому кризису готов частично согласиться на территориальные требования Москвы. Об этом заявил спецпосланник главы Соединенных Штатов Кит Келлог.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это ведете переговоры», — рассказал дипломат в эфире телеканала Fox News.

Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию кризиса, если не увидят прогресса на пути к достижению мира. При этом на данном этапе, пока Штаты еще участвуют в диалоге как посредники между Москвой и Киевом, Украину не собираются разделять по берлинскому сценарию, подчеркивал ранее Келлог.

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Вашингтон в рамках мирных переговоров по украинскому кризису готов частично согласиться на территориальные требования Москвы. Об этом заявил спецпосланник главы Соединенных Штатов Кит Келлог. «Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это ведете переговоры», — рассказал дипломат в эфире телеканала Fox News. Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию кризиса, если не увидят прогресса на пути к достижению мира. При этом на данном этапе, пока Штаты еще участвуют в диалоге как посредники между Москвой и Киевом, Украину не собираются разделять по берлинскому сценарию, подчеркивал ранее Келлог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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