30 апреля 2025

Европа готовит грандиозный план по сохранению санкций против России

FT: Каллас рассказала о плане «Б», который разработал ЕС для сохранения санкций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план «Б» по сохранению санкций против РФ
Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план «Б» по сохранению санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз разрабатывает альтернативный план по сохранению санкций против России на случай возможного выхода США из мирных переговоров по Украине и блокировки продления санкций одной из стран ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас.

«Существует „план Б“ по поддержанию экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле, но подчеркнула, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на поддержании согласованности действий всех государств-членов», — рассказала Каллас в интервью Financial Times.

Евросоюз намерен 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов России. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законодательного проекта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз разрабатывает альтернативный план по сохранению санкций против России на случай возможного выхода США из мирных переговоров по Украине и блокировки продления санкций одной из стран ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас. «Существует „план Б“ по поддержанию экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле, но подчеркнула, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на поддержании согласованности действий всех государств-членов», — рассказала Каллас в интервью Financial Times. Евросоюз намерен 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов России. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законодательного проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...