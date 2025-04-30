Раскрыто количество жертв ВСУ среди мирных жителей Курской области: главное об СВО на Украине

За время нахождения ВСУ в Курской области пострадало более 700 мирных жителей региона. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, из них 288 человек скончались. Главное о спецоперации на Украине к 29 апреля — в материале URA.RU.
Курская область
Раскрыто количество жертв ВСУ среди мирных жителей
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с августа 2024 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области пострадали более семи сотен мирных жителей. По его словам, 288 из них скончались, а 430 были госпитализированы.
Военного ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Украинский военнослужащий осужден на 16 лет лишения свободы за применение оружия против гражданского населения на территории Курской области. Об сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, собранные военными следственными органами СК России, которые суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Антона Табалюка, военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Как уточняется в сообщении, он признан виновным в совершении террористического акта.
ВС РФ взяли под контроль Новое в ДНР
В ходе интенсивных наступательных операций подразделения войсковой группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Новое, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт
Военнослужащие территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине, которые занимаются принудительной мобилизацией, теперь будут отправляться на передовую. Такое решение принял Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Пятый Канал. По информации источника, на места мобилизованных сотрудников ТЦК будут назначены радикально настроенные бойцы, ранее получившие на фронте ранения или контузии.
Ликвидировали начальника РЭБ нацбатальона «Волки Да Винчи»
В зоне проведения специальной военной операции на красноармейском направлении был устранен начальник радиоэлектронной борьбы национального батальона «Волки Да Винчи» капитан Дмитрий Герула. Об этом информировал военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в своем telegram-канале.
В Эстонии не могут решить с отправкой контингента на Украину
Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и депутат Рийгикогу Мартин Хельме выразили несогласие с планами премьер-министра Кристена Михала направить эстонских военнослужащих на Украину в составе миротворческих сил. Хельме заявил о своем намерении инициировать вотум недоверия правительству до того, как кабинет министров обратится в парламент с просьбой о предоставлении мандата на отправку военного контингента.
Число ударов ВСУ по мирному населению выросло на 20-30%
По словам посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родиона Мирошника, за период с начала переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросу урегулирования кризиса отмечается рост числа ударов со стороны украинских военных по гражданскому населению и объектам инфраструктуры. Как сообщил дипломат агентству ТАСС, масштаб подобных атак, а также количество пострадавших в их результате увеличились на 20–30 процентов.
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