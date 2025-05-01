В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию зарплат

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым предложила провести индексации заработных плат в соответствии с уровнем инфляции на ежеквартальной основе. Соответствующий законопроект депутаты направили на заключение в правительство РФ.
«Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции», — говорится в пояснительной записке к проекту. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
В беседе с агентством Миронов отметил, что действующий Трудовой кодекс предусматривает индексацию заработных плат из-за увеличения стоимости товаров и услуг, однако соответствующая норма носит лишь рекомендательный характер. По его мнению, введение обязательной индексации позволит повысить уровень доходов россиян, поддержать потребительский спрос и способствовать стабилизации социально-экономической ситуации в стране.
Ранее группа депутатов от ЛДПР под руководством Ярослава Нилова выступила с инициативой увеличить минимальный размер оплаты труда в РФ до 34 тысяч рублей, начиная с января 2026 года. Также предлагается ввести минимальную почасовую ставку в размере 300 рублей для работников с неполной занятостью, передает «Царьград».
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