30 апреля 2025

Московские силовики устроили ночную охоту на ЛГБТ-пропагандистов*. Видео

РЕН: в Москве силовики провели рейды по клубам в поисках ЛГБТ-пропаганды*
© Служба новостей «URA.RU»
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В ночной клуб нагрянула проверка
В ночной клуб нагрянула проверка Фото:

Правоохранители в Москве организовали проверку в ночных клубах, в одном из которых должна была пройти свингер-вечеринка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что силовики искали подозреваемых в «ЛГБТ-пропаганде» (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

«В ночном клубе Bizarre, где планировалась свингер-вечеринка с преобладанием мужчин, силовики организовали рейд», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Отмечается, что полиция искала в заведении признаки «ЛГБТ-пропаганды».

В МВД России по Москве редакцией URA.RU отправлен запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

В апреле столичные силовики устраивали облаву на столичный клуб Mono. Тогда сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого посетителей клали лицом в пол и снимали их на камеру.

*Общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

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Правоохранители в Москве организовали проверку в ночных клубах, в одном из которых должна была пройти свингер-вечеринка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что силовики искали подозреваемых в «ЛГБТ-пропаганде» (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). «В ночном клубе Bizarre, где планировалась свингер-вечеринка с преобладанием мужчин, силовики организовали рейд», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Отмечается, что полиция искала в заведении признаки «ЛГБТ-пропаганды». В МВД России по Москве редакцией URA.RU отправлен запрос по теме публикации. Ответ ожидается. В апреле столичные силовики устраивали облаву на столичный клуб Mono. Тогда сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого посетителей клали лицом в пол и снимали их на камеру. *Общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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