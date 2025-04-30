Ждать ли представителей США на территории ЗАЭС: кому на самом деле принадлежит станция

«Росатом» не против обсудить с Вашингтоном вопрос о возможном присутствии представителей из США на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках процесса урегулирования украинского кризиса. По словам глава государственной корпорации Алексея Лихачева, произойдет это в случае принятия соответствующего решения руководством страны. Что такое ЗАЭС и последние течения в вопросе ее владения — в материале URA.RU.
Что такое ЗАЭС и почему она всем нужна
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра в городе Энергодар. ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, как по количеству энергоблоков, так и по установленной мощности: на ее территории функционируют шесть энергоблоков, каждый из которых обладает мощностью один гигаватт.
В результате референдума, проведенного в Запорожской области осенью 2022 года, регион был включен в состав Российской Федерации. Уже 5 октября президент РФ Владимир Путин издал указ, предусматривающий передачу атомной электростанции в федеральную собственность.
Позиция Киева
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что передача контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) России невозможна. По его мнению, без Киева она работать не сможет.
По утверждению украинского президента, Москва якобы предпринимает попытки оказать влияние на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы получить контроль над ЗАЭС.
Мнение США
Контроль над ЗАЭС
США намерены получить контроль над станцией. Администрация президента США рассматривает возможность использования ЗАЭС для извлечения редких и стратегически значимых минералов.
По словам главы США Дональда Трампа, в рамках переговоров по разрешению украинского кризиса активно обсуждается судьба Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что Штаты, владея ЗАЭС, будут лучшей защитой и поддержкой энергетической инфраструктуры Украины.
Нейтральный статус и прекращение огня
Вопрос о Запорожской атомной электростанции может стать частью потенциальных переговоров о прекращении огня на территории Украины. По данным телеканала CNN, в рамках диалога с РФ, США должны обсудить «раздел активов», среди которых есть «электростанция».
Как отметила The Wall Street Journal, Штаты изучают вариант предоставления нейтрального статуса районам, прилегающим к Запорожской атомной электростанции, и установления над ними контроля со стороны Вашингтона. Эта мера рассматривается как один из возможных элементов урегулирования конфликта на территории Украины.
Позиция России
Официальное заявление МИД РФ
Российская Федерация категорически отвергает возможность передачи Запорожской атомной электростанции под контроль Украины, США или каких-либо международных организаций. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.
В ведомстве напомнили, что ЗАЭС является российским ядерным объектом и находится под юрисдикцией России в соответствии с итогами референдумов и президентским указом от 5 октября 2022 года. В МИД также отметили, что все сотрудники станции являются гражданами Российской Федерации, а их безопасность должна быть гарантирована, учитывая происходящие на территории страны события.
Кроме того, в министерстве заявили о недопустимости совместной эксплуатации ЗАЭС с любым государством, так как это противоречит мировой практике и создает риски для ядерной и физической безопасности объекта. Указывается, что участие международных организаций в эксплуатации станции невозможно, поскольку ни одна из них не обладает соответствующим мандатом и компетенцией для управления ядерными объектами.
Согласно международному праву, ответственность за обеспечение безопасности на таких объектах несет исключительно государство, на территории которого они расположены. В случае с Запорожской АЭС этой страной выступает Российская Федерация.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Запорожская АЭС останется российской. Он также отметил, что Россия не получала от США предложений о передаче управления и заявил, что требования безопасности на станции полностью выполняются, за исключением постоянных попыток Киева атаковать объект, которые могут привести к ядерной катастрофе.
Позиция представителей ЗАЭС
Как в марте 2025 года отметил директор ЗАЭС Юрий Черничук, восстановление работы атомной электростанции для возобновления производства электроэнергии займет не менее года, и Россия справится с этим без помощи Украины или других государств. Он уточнил, что для запуска генерации электроэнергии на станции предстоит провести ряд необходимых технических мероприятий и испытаний, а также разработать новую схему поставок электроэнергии.
По его словам, одной из ключевых задач сейчас остается решение вопроса с водоснабжением станции, возникшего после разрушения Каховской дамбы и последующего осушения водохранилища. Он уточнил, главным условием для начала работ по запуску ЗАЭС является прекращение боевых действий в регионе.
Тогда же глава «Росатома» Лихачев заявил, что в совместном управлении станцией не видит смысла, посчитав, что Россия справится с ЗАЭС самостоятельно. Однако в конце апреля, Лихачев допустил возможность обсуждения с США их присутствия на станции.
Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что Запорожская АЭС — собственность Российской Федерации, и уточнила, что эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию станции может, согласно указу Путина, организация АО «ЭО ЗАЭС». Она подчеркнула, что свою деятельность организация осуществляет в правовом поле РФ.
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