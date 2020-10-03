В новогодние праздники вырастет спрос на поездки внутри России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новогодние праздники 2021 года россияне будут путешествовать внутри страны, поскольку перспективы вылетов за границу достаточно сомнительны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Таким прогнозом с URA.RU поделился вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Черноморское побережье готовится к приему гостей: на новогодних каникулах традиционно туда ездят на оздоровление. Будет популярен горнолыжный туризм — это Красная поляна, направления на Эльбрус. Останется [популярной] Вологодская область, куда ездят в гости к Деду Морозу. Также россияне предпочитают в новогодние праздники поездки на Байкал, в Бурятию, по Золотому кольцу и в Санкт-Петербург», — рассказал Барзыкин.

По его словам, популярность отечественного туризма зимой возрастет, в том числе, благодаря государственной программе кэшбека за внутренние туры, которая действует до 10 января 2021 года. А перспективы вылетов за границу Барзыкин назвал туманными из-за динамики заболеваемости коронавирусом. «90% всех туров — это будет внутренний туризм. Страны Европы не готовы нас принимать, а мы не готовы вылетать», — резюмирует вице-президент Российского союза Туриндустрии.

Осенью во многих странах, в том числе России, начался рост заболеваемости коронавирусом, передает телеканал 360. Вирусологи ожидают, что для полной победы над COVID-19 потребуется несколько лет. Также врачи предупредили, что переохлаждение организма ослабляет иммунитет человека к коронавирусу.