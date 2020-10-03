Российские космонавты признались, что будут пить воду из мочи

Новая система восстановления воды будет установлена на МКС в 2021 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) собираются выпить воду, полученную из переработки мочи. Об этом сообщил космонавт Иван Вагнер в своем Twitter.

«Мы проводим интересный эксперимент, предназначенный для проверки технологии переработки мочи в воду», — написал Вагнер. Он добавил, что переработанную воду будут пить вечером.

По словам Вагнера, мочу перерабатывают в воду с помощью выделения конденсата. На выходе получается пригодная для питья чистая вода. Новая система восстановления воды будет установлена на МКС в 2021 году. Сейчас космонавты тестируют систему.

Ранее сообщалось, что Международная космическая станция изменила орбиту из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

And tonight we will be drinking this water :) https://t.co/iaR9HVOroQ — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 3, 2020