Российские космонавты признались, что будут пить воду из мочи

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Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, волков сергей, космический корабль
Новая система восстановления воды будет установлена на МКС в 2021 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) собираются выпить воду, полученную из переработки мочи. Об этом сообщил космонавт Иван Вагнер в своем Twitter.

«Мы проводим интересный эксперимент, предназначенный для проверки технологии переработки мочи в воду», — написал Вагнер. Он добавил, что переработанную воду будут пить вечером.

По словам Вагнера, мочу перерабатывают в воду с помощью выделения конденсата. На выходе получается пригодная для питья чистая вода. Новая система восстановления воды будет установлена на МКС в 2021 году. Сейчас космонавты тестируют систему.

Ранее сообщалось, что Международная космическая станция изменила орбиту из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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