МКС угрожает столкновение с неопознанным объектом

Международная космическая станция (МКС) изменит орбиту из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом. Об этом сообщили в Центре управления полетами.
«23 сентября в 01:21 мск прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом. Планируется маневр уклонения МКС в 00:19 мск», — цитирует представителя центра ТАСС.
Отмечается, что расчетам России и США, станция находится в «красной зоне» и вероятность столкновения оценивается как «высокая». Ранее объект не был внесен в космические каталоги, данных о нем нет.
Неделей ранее на МКС произошла небольшая утечка аммиака. Специалисты зафиксировали вещество снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Место утечки было локализовано с помощью специального прибора. Представитель пресс-службы Роскосмоса в беседе с агентством подтвердил информацию, также подчеркнув, что инцидент никак не влияет на безопасность станции и экипажа.
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