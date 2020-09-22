22 сентября 2020

МКС угрожает столкновение с неопознанным объектом

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Станции угрожает неопознанный космический объект Фото: Роскосмос

Международная космическая станция (МКС) изменит орбиту из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

«23 сентября в 01:21 мск прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом. Планируется маневр уклонения МКС в 00:19 мск», — цитирует представителя центра ТАСС.

Отмечается, что расчетам России и США, станция находится в «красной зоне» и вероятность столкновения оценивается как «высокая». Ранее объект не был внесен в космические каталоги, данных о нем нет.

Неделей ранее на МКС произошла небольшая утечка аммиака. Специалисты зафиксировали вещество снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Место утечки было локализовано с помощью специального прибора. Представитель пресс-службы Роскосмоса в беседе с агентством подтвердил информацию, также подчеркнув, что инцидент никак не влияет на безопасность станции и экипажа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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