Как изменится курс доллара после президентских выборов в США

Курс доллара уже снижается по отношению к мировым валютам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Доллар может подешеветь на треть после президентских выборов в США. Об этом URA.RU рассказал начальник сектора международных экономических организаций Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков.

«После президентских выборов в США возможно обрушение доллара на 30%, если новому президенту не удастся решить острые проблемы американской экономики», — рассказал Холодков. По его словам, избранный кандидат должен будет решить многие проблемы американской экономики, чтобы остановить падение доллара.

Холодков отметил, что стоимость доллара уже снижается по отношению к мировым валютам из-за проблем с государственным долгом, дефицитом государственного бюджета и дефицитом торгового баланса страны. «Госдолг США перевалил через отметку 24 трлн долларов. Это рекордный дефицит», — уточнил Холодков.

Экономист рассказал, что падение доллара в ближайшее время будет связано с потерей доверия инвесторов к американской валюте. Это доверие не восстановится, если новый президент США не начнет решать экономические проблемы страны, подчеркнул Холодков.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Главные кандидаты на пост лидера страны — это Дональд Трамп и Джозеф Байден. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США готовятся пресекать массовые беспорядки в этот день, передает агентство Nation News. Первые дебаты между Трампом и Байденом запомнятся избирателям большим количеством взаимных оскорблений.