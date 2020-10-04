При обстреле города в Азербайджане погиб мирный житель

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Боевые действия между Азербайджаном и Арменией идут с конца сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU
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МИД Азербайджана сообщает о гибели одного и ранении четырех мирных жителей в результате обстрела города Гянджа. Сообщение министерство разместило в Twitter.

«Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате ракетного удара армянской армии в жилые районы Гаянджи», — говорится в сообщении МИД Азербайджана. К твиту прикреплены фотографии разрушенных зданий.

Ранее сообщалось, что войска Нагорного Карабаха нанесли удары по военным объектам Азербайджана. Отмечалось, что был уничтожен военный аэродром в Гяндже. Позднее Азербайджан опроверг информацию о сообщении аэродрома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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